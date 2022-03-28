SriLankan Airlines призупиняє рейси до Москви

Національна авіакомпанія Шрі-Ланки SriLankan Airlines оголосила про призупинення рейсів між Шрі-Ланкою та Москвою.

Про це йдеться у заяві компанії від 28 березня.

"SriLankan Airlines оголошує про призупинення рейсів між Шрі-Ланкою та Москвою, Росія, з сьогоднішнього дня через експлуатаційні обмеження, які не контролюються авіакомпанією", - йдеться у заяві.

Компанія зазначчає, що були запроваджені фінансові обмеження та обмеження щодо страхування літаків, які прямують до Росії "через триваючу російсько-українську війну".

"Відповідно, SriLankan Airlines припиняє рейси до Москви до подальшого повідомлення.

"SriLankan продовжить стежити за ситуацією в Росії і сподівається відновити свою діяльність, як тільки умови покращаться", - додали в компанії.

До припинення польотів Шрі-Ланка виконувала два щотижневі рейси між Коломбо та Москвою.

Економічна правда