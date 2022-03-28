Міненерго: видобуток вугілля знизився на 30%
Понеділок, 28 березня 2022, 11:58 -
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що видобуток вугілля з початком війни знизився приблизно на 30%.
Про це він розповів в інтерв'ю ЕП.
Відповідаючи на питання з якою кількістю шахт міністерство втратило зв’язок, або контроль, він зазначив що дві шахти ("Золоте" і "Тошківська") в стані затоплення і не підлягають відновленню. Також є загроза затоплення шахт ЮД-1.
"При цьому є питання щодо видобутку вугілля в частині його відвантаження. Ідуть обстріли залізничних колій і не завжди є можливість вивезення. Раніше вивезення могло проводитися цілодобово, зараз тільки вдень", - резюмував він.
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