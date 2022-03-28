В Міненерго назвали об’єкти, які найбільше постраждали через війну
Понеділок, 28 березня 2022, 11:21 -
Міністр енергетики Герман Галущенко назвав найбільш постраждалими енергетичними об’єктами від війни Луганську ТЕС, Охтирську ТЕЦ, Трипільську ТЕС та Чернігівську ТЕЦ.
Про це він розповів в інтерв'ю ЕП.
"Луганська ТЕС ДТЕК – ми її втратили, але вона не розбита. Фактично повністю розбита Охтирська ТЕЦ, там було пряме потрапляння двох снарядів", - зазначив міністр.
За його словами, також намагались обстрілювати Трипільську ТЕС "Центренерго", та не один раз снаряди попадали в Чернігівську ТЕЦ.
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