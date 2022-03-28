У США затягується ухвалення законопроєкту про торгівлю з Росією

Законопроєкт про зупинення нормальних торговельних відносин із Росією стикається з труднощами в сенаті США.

Про це повідомляє The Hill.

"Протистояння з сенатором Рендом Полом через формулювання санкцій, включених до ухваленого палатою законопроєкту щодо припинення нормальних торговельних відносин з Росією, зруйнувало надії на його швидке ухвалення", – пише видання.

На думку журналістів, ухвалення законопроєкту в сенаті може затягтися на кілька тижнів. Сенатор Пол вимагає, щоб до законопроєкту були додані його формулювання, "пов'язані із санкціями за порушення прав людини".

Спочатку американський "Глобальний акт Магнітського", на підставі якого запроваджуються санкції, був спрямований на "грубі порушення прав людини". При цьому законопроєкт про посилення норм торгівлі з РФ передбачає, що термін "грубі" у "Глобальному акті Магнітського" буде замінено на "серйозні".

"Пол хоче, щоб до законопроекту було включено формулювання, яке б відновило початкову термінологію, і пропонує прописати, що конкретно належить до "грубих порушень прав людини". Інакше він загрожує затримати ухвалення законопроєкту", – йдеться у матеріалі.