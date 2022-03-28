Українським лікарням передали сотні станцій супутникового інтернету Starlink
Понеділок, 28 березня 2022, 08:27
Медичним установам та установам у сфері охорони здоров'я передано 590 станцій супутникового інтернету Starlink компанії SpaceX.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.
Зазначається, що завдяки терміналам Starlink лікарні матимуть безперебійний доступ до супутникового інтернету. У разі перебоїв зі зв'язком кожна станція зможе роздавати Wi-Fi.
"Це дозволить лікарням мати доступ до супутникового інтернету навіть у зонах, де через активні бойові дії тимчасово відсутній зв'язок", – повідомили в міністерстві.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"