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Українським лікарням передали сотні станцій супутникового інтернету Starlink

Понеділок, 28 березня 2022, 08:27

Медичним установам та установам у сфері охорони здоров'я передано 590 станцій супутникового інтернету Starlink компанії SpaceX.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

Зазначається, що завдяки терміналам Starlink лікарні матимуть безперебійний доступ до супутникового інтернету. У разі перебоїв зі зв'язком кожна станція зможе роздавати Wi-Fi.

"Це дозволить лікарням мати доступ до супутникового інтернету навіть у зонах, де через активні бойові дії тимчасово відсутній зв'язок", – повідомили в міністерстві.

Економічна правда

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