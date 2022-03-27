США поставлять україні дизпальне
Неділя, 27 березня 2022, 22:13
Сполучені Штати Америки направлять до Європи дизельне пальне для потреб України.
Про це повідомила радниця міністра енергетики Лана Зеркаль в ефірі "Радіо НВ", повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Нам вдалося мобілізувати всіх... У Німеччині та Польщі найбільші резерви дизеля, і саме вони можуть забезпечити необхідні обсяги для нас зараз. Крім того, до нас їде американський дизель", – сказала Зеркаль.
Вона також звернула увагу, що в період початку посівної в Україні кілька великих нафтопереробних заводів у Східній Європі закрилися на ремонти.
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