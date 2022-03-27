На німців чекає падіння добробуту через війну в Україні – Штайнмаєр

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав німців готуватися до погіршення матеріального становища внаслідок війни РФ проти України.

Про це повідомляє Spiegel, цитуючи відеозвернення президента.

Штайнмаєр зазначив, що жорсткі санкції Заходу проти Росії неминуче обернуться нестабільністю і певними втратами також для Німеччини, та наголосив, що якщо солідарність з Україною - не лише слова, потрібно бути готовими до цього.

"Так, нас у Німеччині також чекають непрості дні… Попереду багато труднощів. Наша солідарність і підтримка, наша готовність до обмеження потрібні будуть ще довго", - сказав президент.

Штайнмаєр сказав, що розуміє страх і шок людей від того, що у Європі стала можливою повномасштабна війна.

"Але ми можемо протиставити цьому страху нашу оборону і нашу людяність, наше прагнення миру та віру у свободу і демократію, які ми завжди будемо захищати. Віра у свободу і демократію сама по собі не зупинить танк. Але я також знаю, що танк не може зруйнувати цю віру. Ніяка армія, ніякі репресії не сильніші за віру у свободу і демократію в серцях у людей", - заявив Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Він пригадав свої слова кількамісячної давності про те, що Путіну не варто недооцінювати силу демократії та сказав, що тепер очевидно, що він недооцінив її - недооцінивши готовність українців чинити спротив, а Заходу - рішуче реагувати.

Штайнмаєр виступив зі своєю промовою перед концертом класичної музики "За свободу і мир" у палаці Бельвю, його резиденції.

Нагадаємо, посол України в Німеччині відхилив запрошення на захід, назвавши концерт образою для українців через вибір творів для репертуару та солістів.

Європейська правда