Байден пропонує ввести 20-відсотковий податок для мільярдерів

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Президент США Джо Байден запропонує новий "мінімальний прибутковий податок для мільярдерів" у розмірі 20% від повного доходу, включаючи нереалізований прибуток.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ініціатива є частиною бюджетного плану на 2023 рік, який буде опубліковано 28 березня.

Передбачається, що податок торкнеться американських домогосподарств із загальною вартістю активів, що перевищує 100 млн доларів. У Білому домі план охрестили "мінімальним прибутковим податком для мільярдерів".

Очікується, що більше половини надходжень забезпечать американські мільярдери, яких налічується близько 700. Проєкт є найагресивнішою пропозицією адміністрації Байдена в контексті його зусиль зі збільшення податкових зборів з найбагатших американців, пише агентство.

Влада США прогнозує, що річний дефіцит федерального бюджету залишиться вище 1 трлн доларів протягом наступного десятиліття. Новий податок, за прогнозами, зможе принести за цей період близько 360 мільярдів доларів.

Ті, на кого поширюється податковий режим, мають пройти оцінку ринку. У рамках цього процесу вони надають податковій службі щорічні звіти про активи.