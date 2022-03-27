"Укрзалізниця" запускає в Києві повноцінний кільцевий маршрут електрички

"Укрзалізниця" подовжує маршрут шатла Дарниця – Святошин повноцінним кільцем навколо Києва. Вартість проїзду – 15 грн.

Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.

"Це дасть змогу мешканцям лівого берега від Воскресенки до Лівобережного масиву, Дарниці та Березняків безпечно та швидко дістатися до центрального вокзалу.

Крім того, електричка проходитиме через Борщагівку, Сирець і на доступній відстані на південь від масиву Оболонь, де рух транспорту наразі ускладнений", – пояснюють у компанії.

Поїзди з Дарниці в напрямку Видубичів (за годинниковою стрілкою) вирушатимуть щогодини з 6:10, останній рейс – о 18:10.

Поїзди з Дарниці в напрямку Троєщини (проти годинникової стрілки) вирушатимуть щогодини, починаючи з 6:15, останній рейс – о 18:15.

Останні рейси в обох напрямках прямуватимуть до станції Святошин.

Повний перелік зупинок електропоїзда: Дарниця (платформа міської електрички), платформа Лівий берег (Березняки), Видубичі, Київ-Деміївський, Протасів яр, Київ-пасажирський (зупинкова платформа Північна, за ТЦ "Полісся"), Караваєві дачі, Київ-волинський, Борщагівка-технічна, Борщагівка, Святошин, Рубежівський (парк Нивки), Сирець, Вишгородська, Зеніт (просп. Бандери), Почайна, Троєщина-2 (Русанівські сади), Троєщина, Київ-дніпровський, Лівобережна (біля метро) і повернення до Дарниці.

"Швидкість руху поїздів обмежена з міркувань безпеки. Утім, дістатися, наприклад, вокзалу з Березняків можна лише за 21 хвилину", – додали в УЗ.

Вартість проїзду фіксована: 15 грн. Квитки можна придбати в електричці або в чат-боті "Укрзалізниці".

Пасажирів закликали зважати на обмеження комендантської години та стежити за оновленнями на офіційному телеграм-каналі УЗ.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" запустила човникові рейси сполученням Дарниця – Святошин. Вони допоможуть мешканцям лівого берега Києва дістатися на правий.

Економічна правда