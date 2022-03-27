Російський "Мегафон" виключили з міжнародної асоціації операторів мобільного зв'язку

Російський оператор мобільного зв'язку "Мегафон" більше не належить до міжнародної асоціації операторів (GSMA).

Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Оператор мобільного зв'язку "Мегафон" більше не належить до міжнародної асоціації операторів. GSMA офіційно заявила, що виключає російський "Мегафон". Компанія була в Глобальній асоціації операторів зв'язку з 1995 року.

GSMA також виключили оператора мобільного зв'язку з "переліку роумінгових партнерів" (Roaming Partner Listing, RPL). Однак у "Мегафоні" заявляють, що це не означає відключення компанії від міжнародного роумінгу", - написав міністр.

"Ми щиро здивовані селективністю рішення міжнародної асоціації, цей крок не має жодних правових підстав, ми розглядаємо варіанти відновлення нашого статусу", - заявив виданню "Ведомости" представник "Мегафону".

У компанії додали, що виключення "Мегафону" з так званого "переліку роумінгових партнерів" не означає відключення "Мегафону" від міжнародного роумінгу.

Представник компанії заявив, що RPL - це довідковий список партнерів-операторів: "знаходження у списку не впливає на договірні відносини між операторами".

За словами представника "Мегафону", членство в GSMA надавало компанії доступ до експертизи колег-операторів.

Економічна правда