Регулятор спростив порядок приєднання до електромереж під час воєнного стану

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг суттєво спростила порядок приєднання до електромереж під час воєнного стану.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

"У зв’язку з нагальною потребою долати труднощі, які постали перед суб’єктами господарювання у воєнний час, а також необхідністю забезпечити стійкість економіки в цей період НКРЕКП прийняла рішення про кардинальне спрощення процедури надання замовникам послуг з приєднання до електричних мереж низки об’єктів з урахуванням їх пріоритетності та стратегічної важливості для держави під час воєнного стану.

Так, 26 березня 2022 року регулятор на своєму засіданні прийняв постанову "Про затвердження Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану", - йдеться у повідомленні.

Порядком, зокрема, передбачається здійснення першочергового, невідкладного та безоплатного надання послуг з тимчасового приєднання до електричних мереж об’єктів вказаних замовників.

Надання послуги з приєднання відбуватиметься у максимально стислі терміни та з мінімальним пакетом документів.

Також йдеться про першочергове використання існуючих резервів потужностей системи розподілу, зокрема незадіяних потужностй існуючих споживачів.

Передбачене надання можливості виконання будівельно-монтажних робіт самим замовником та з використанням матеріалів та/або обладнання замовника.

Крім цього передбачено, що визначення вартості надання послуг з приєднання відбуватиметься виключно на підставі фактичних витрат (без застосування ставок на приєднання);

Порядок поширюється на приєднання електроустановок призначених виключно для споживання електричної енергії.

Економічна правда