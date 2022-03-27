Всі розділи
Укр / Рус

"Газпром" продовжує транзит газу через Україну на максимальних рівнях

Неділя, 27 березня 2022, 10:40

Завантаження російським "Газпромом" газотранспортної системи України 27 березня зберігається на максимальному рівні довгострокового контракту – 109 мільйонів кубічних метрів на добу.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Як свідчать дані "Оператора ГТС України", номінація на 27 березня становить 109,6 млн. куб. м, заявка на 26 березня була 109,5 млн. куб. м.

Наразі котирування на головному європейському хабі TTF становлять 1100 доларів за тисячу кубометрів.

Газопровід "Ямал-Європа", який транспортує газ через Білорусь та Польщу до Німеччини, з минулого тижня перейшов у реверсний режим і досі продовжує працювати у цьому напрямку.

У міру настання весни в Європі продовжує зростати температура повітря. На поточному тижні в середньому на 4 градуси тепліше, ніж попереднього.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

ГТС Газпром газ
powered by lun.ua
Матеріали за темою
В Україні лишаються зупиненими 40 газорозподільних станцій – Оператор ГТС 22 березня 2022, 12:29
"Газпром" експортує газ через Україну на максимальних рівнях 18 березня 2022, 08:52
Лисичанськ знову з газом – Оператор ГТС 17 березня 2022, 16:42
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті