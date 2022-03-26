Пєсков заявив, що в Росії олігархів немає – вони всі "чесні обікрадені бізнесмени"

Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков вважає, що на Росії немає олігархів, а західні санкції обкрадають "чесних підприємців".

Про це повідомляє російське РБК.

"Це є абсолютно чесні законні підприємці. Їх пограбували. Їх пограбували так само, як на Дикому Заході за допомогою Smith & Wesson (виробник револьверів) грабували мандрівників – ось що сталося", – сказав Пєсков.

Спікер Путіна заявив, що "олігарх — це бізнесмен, який дістався влади, а єдиний олігарх, який останнім часом дістався влади, це експрезидент США Трамп".

"У нас, напевно, останнім олігархом, який прагнув влади, був Ходорковський", – сказав Пєсков.

Довідка: Михайло Ходорковський – російський бізнесмен, якого зараз називають одним з головних опонентів Путіна. У 2005 році бізнесмена за політичними мотивами ув'язнили на 10 років, а майно його нафтової компанії "ЮКОС" через аукціон привласнила державна "Роснефть".