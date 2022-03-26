Українці незабаром зможуть внести збитки від окупантів у Дії

Знищений окупантами ТЦ у Києві getty images

Уряд схвалив постанову, що дозволить українцям через Дію надіслати повідомлення й зафіксувати факт пошкоджень майна внаслідок дій російських окупантів.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що у суботу уряд ухвалив постанову про порядок збору та обліку інформації про пошкоджене та знищене внаслідок бойових дій нерухоме майно через портал та застосунок Дія.

За словами голови уряду, за тиждень після набрання постановою чинності кожен українець, чию домівку зруйнувала війна, зможе через Дію надіслати повідомлення й зафіксувати факт пошкоджень. Згодом завдяки цій інформації уряд матиме можливість підрахувати збитки й оцінити, скільки коштів потрібно на відбудову.

"Ми все відбудуємо: кожен дім, кожну квартиру, кожну вулицю кожного постраждалого міста. І цей процес починається вже зараз — зі збору інформації та фіксації збитків", – зазначив Шмигаль.

Нагадуємо:

В Україні також запустили проєкт "Росія заплатить", який збирає дані про зруйновані окупантами об’єкти. Дані використають у міжнародних судах проти Росії для відшкодування.