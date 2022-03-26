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УЗ відправляє додатковий безкоштовний рейс зі Львова до Чехії

Субота, 26 березня 2022, 19:26 - Дана Гордійчук

Укрзалізниця разом з чеською залізницею призначає додатковий евакуаційний рейс до Чехії, проїзд безкоштовний. 

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Потяг №911 Мостиська ІІ - Богумін відправлятиметься зі станції Мостиська 27 березня о 15:15 та прибуватиме в Богумін о 21:26. 

Дістатись станції Мостиська можна електричкою зі Львова. Найзручніший рейс, пише УЗ, відправляється о 9:02, і прибуває на ст. Мостиська ІІ об 11:03.

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