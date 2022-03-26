УЗ відправляє додатковий безкоштовний рейс зі Львова до Чехії

Удар у серце країни-бензоколонки: Росія втрачає видобуток нафти Санкції і бойкот міжнародних компаній відрізають російських нафтовиків від технологій і не дають працювати з новими свердловинами. Чому для нафтогазового сектору РФ наслідки від таких заходів будуть руйнівними?

Бізнес на крові українців: які міжнародні компанії фінансують російську армію Деякі компанії зробили показові кроки щодо скорочення інвестицій, але повністю свою діяльність в РФ не припинили. Ці компанії у 2021 році заплатили в бюджет "ерефії" 20 мільярдів. Хто є найбільшим спонсором війни?