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Мінус Instagram: як змінилося використання соцмереж в РФ після блокувань

Субота, 26 березня 2022, 16:06 - Ілля Колдомасов

За місяць (з 24 лютого по 24 березня) росіяни стали рідше використовувати Instagram, Facebook та Twitter, а Telegram та ВКонтактє стали використовувати частіше.

Про це пише Комерсант із посиланням на дані Brand Analytics,

Як змінився обсяг контенту соцмереж:

  • ВКонтакте (+11%)
  • Telegram (+6%)
  • Одноклассники (+3%)
  • Twitter (–5%)
  • Facebook (–16%)
  • Instagram (–30%)

Як змінилася кількість активних авторів:

  • Telegram (+23%)
  • ВКонтакте (+14%)
  • Одноклассники (+6%)
  • Twitter (–%)
  • Facebook (–11%)
  • Instagram (–31%)

Лідером за опублікованим росіянами контентом став ВКонтакте — кількість публікацій зросла з 12 млн до 14 млн. Кількість контенту в Telegram збільшилася на третину: з 6 млн до 8 млн. А ось кількість публікацій у Instagram скоротилася майже вдвічі: з 4 млн до 2 млн.

Нагадуємо:

21 березня Тверський суд Москви заборонив у Росії Facebook та Instagram за екстремістську діяльність.

У п’ятницю, 11 березня, генпрокуратура РФ попросила обмежити доступ до Instagram та звернулася до суду, аби визнати Meta екстремістською організацією. За кілька годин після звернення "Роскомнадзор" заявив, що заблокує Instagram.

Раніше "Роскомнадзор" ухвалив рішення про блокування доступу до мережі Facebook у Росії.

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