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Уряд проплатив авансом квітневі пенсії

П'ятниця, 25 березня 2022, 23:33 - Дана Гордійчук
 
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Уряд розпочав виплату пенсій за квітень, першими їх отримають пенсіонери Чернігівської та Луганської областей.

Про це президент Володимир Зеленський розповів у ході свого звернення у п’ятницю.

Він зазначив, що Пенсійний фонд вже перерахував Ощадбанку всю суму пенсій для Чернігівської та Луганської областей. Ці кошти люди отримають на картки вже у суботу, а Укрпошта  розвозитиме готівку.

"Завтра-післязавтра виплати будуть продовжуватися і в інших областях Східної та Центральної частини України, і днями охопить всю державу", – додав Зеленський.

Як згодом повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, такий крок необхідний для забезпечення своєчасної виплати пенсій на територіях, де ведуться активні бойові дії. Впродовж 25-27 березня авансом буде здійснено нарахування і виплату пенсій у 6 областях на загальну суму 8,8 млрд гривень. 

"Сьогодні було профінансовано виплату пенсій в Луганській та Чернігівській областях. Кошти вже перераховані в банки. Завтра авансом кошти на виплату пенсій будуть направлені в Сумську, Херсонську та Миколаївську області. Післязавтра – в Київську", – пояснив він.

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