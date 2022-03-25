Російська авіакомпанія скорочує кількість літаків Boeing

Російська авіакомпанія "Победа" скорочує парк літаків з 41 до 25 літаків Boeing, це пов'язано з нестачею запчастин.

Про це пише "Комерсант".

"Для збереження безпеки польотів та заради нашого спільного майбутнього скоротимо флот до 25 літаків. Інші літаки до кінця року не літатимуть, щоб накопиченого запасу запчастин нам вистачило до моменту відновлення втрачених логістичних ланцюжків",— йдеться у листі компанії.

Там заявили, що вони розробили план оптимізації всіх операційних процесів у компанії для збереження ефективності виробничої діяльності.

Видання пише, що до кінця лютого монофлот "Победы" налічував 44 Boeing 737-800, три з них були заарештовані в закордонних аеропортах на вимогу лізингодавця.