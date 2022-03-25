В Україні побудують тимчасове житло для переселенців

Тимчасовий прихисток для українських переселенців у Німеччині getty images

Уряд та обласні адміністрації працюють над тим, аби якнайшвидше збудувати тимчасове житло для переселених з зон активних бойових дій українців.

Про це президент Володимир Зеленський розповів у своєму зверненні у п’ятницю.

"Урядовці готують нову підтримку для переселенців з районів бойових дій. Обласні адміністрації отримали завдання якнайшвидше виділити землю для будівництва тимчасового житла для переміщених осіб", – розповів президент.

При цьому Зеленський наголосив, що йдеться саме про тимчасове житло.

"Після того, як ми встановимо мир, ми почнемо негайну масштабну відбудову нашої держави. Але зараз людям треба тимчасовий дім, і краще він буде в Україні, ніж десь за кордоном", – резюмував президент і додав, що деталі згодом представить прем’єр-міністр Денис Шмигаль.