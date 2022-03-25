Додатки підсанкційних банків РФ зникли з App Store та Play Market
П'ятниця, 25 березня 2022, 20:37 -
Мобільні додатки банків, що потрапили під найбільш жорсткі санкції банків - ВТБ, "Промсвязьбанка", "Совкомбанка", "ФК Открытие", "Новикомбанка" зникли з магазинів мобільних додатків App Store і Play Market.
Про це пишуть Вєдомості.
Видання повідомляє, що клієнтам доступні раніше встановлені програми, запевняють представники банків. А зазначені банки розміщують інструкції з того, якими способами можна встановлювати додатки.
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