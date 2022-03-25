Росія відмовиться від будівництва швидкісної залізниці між Москвою та Санкт-Петербургом

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Уряд Російської Федерації має намір відмовитися від фінансування за рахунок коштів Фонду національного добробуту проєкту високошвидкісної залізничної магістралі між Москвою та Санкт-Петербургом.

Про це пишуть "Ведомости" з посиланням на двох близьких до кабміну джерел та федерального чиновника.

Проект ВШМ був чинний ще наприкінці минулого року, на нього було зарезервовано майже 500 млрд рублів у ФНД, але зараз плани його фондування знято, кажуть співрозмовники видання.

За їхніми словами, фінансова модель проєкту втратила актуальність через подорожчання імпорту, зниження платоспроможного попиту, погіршення прогнозів щодо перевезень.

Ще однією причиною можливої відмови від фінансування проєкту ВШМ із ФНД стало зниження технологічних можливостей через санкційні обмеження на імпорт.

Крім того, німецький концерн Siemens – виробник "Сапсанів" (основний бренд поїздів на магістралі Москва – Санкт-Петербург) – повідомив РЖД про припинення контракту на постачання машин.

Мінтранс у середині грудня оцінював вартість будівництва ВШМ Москва – Санкт-Петербург у 1,39 трлн рублів. У РЖД мали намір закінчити будівництво в 2027 році.