США послаблять митні обмеження проти Китаю за сотняти товарів

unsplash

Адміністрація Байдена дозволить понад 350 китайським товарам обійти високі імпортні мита, введені експрезидентом Дональдом Трампом.

Про це повідомляє New York Times з посиланням на Торговельний офіс США.

Під час свого терміну Трамп ввів проти Китаю мита на товари вартістю 360 мільярдів доларів у розпал торговельної війни між Вашингтоном і Пекіном. Через тиск з боку бізнесу адміністрація Трампа дозволила певним продуктам уникнути мит до 2020 року.

Торговельний офіс США заявив, що відновить деякі тарифні виключення, термін дії яких закінчився в кінці 2020 року, але які відмовився відновлювати тодішній президент США Дональд Трамп.

Таке рішення дозволить деяким компаніям уникати надмірних податків на китайську продукцію, яку не можна імпортувати деінде. Йдеться про 352 з 549 схвалених виключень, які діятимуть до кінця 2022 року.

Адміністрація Байдена зазнала тиску з боку законодавців і бізнес-спільноти щодо відновлення виключень з митних бар’єрів. Бізнес стверджував, що тарифи завдають шкоди компаніям і споживачам і ставлять США в неконкурентне становище.

Нагадуємо:

У Сполучених Штатах набуло чинності анонсоване Дональдом Трампом 5 травня 2019 року підвищення ставок ввізного мита для деяких груп китайських товарів.

У січні 2020 року США та Китай уклали угоду, якою "поставили на паузу" майже дворічний торговельний конфлікт.