ЗМІ: китайська компанія призупиняє інвестиції в РФ, їм так порадив уряд
Китайська Sinopec, прислухавшись до заклику уряду про обережність у зв'язку з посиленням санкцій, призупинила переговори про великі інвестиції у російський газохімічний завод та підприємство зі збуту російського газу в Китаї.
Про це повідомили джерела Reuters.
Зазначається, що інвестиції планувалися на рівні півмільярда доларів.
Видання пише, що незважаючи на те, що Пекін неодноразово заявляв про незгоду з санкціями, наполягаючи на тому, що він підтримуватиме нормальний економічний і торговельний оборот з Росією, за лаштунками уряд вимагає від компаній обережності з інвестиціями в РФ.
"З моменту вторгнення Росії три китайські державні енергетичні гіганти оцінюють вплив санкцій на свої багатомільярдні доларові інвестиції в Росії", - передає видання повідомлення своїх джерел.
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