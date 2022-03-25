ЗМІ: китайська компанія призупиняє інвестиції в РФ, їм так порадив уряд

Китайська Sinopec, прислухавшись до заклику уряду про обережність у зв'язку з посиленням санкцій, призупинила переговори про великі інвестиції у російський газохімічний завод та підприємство зі збуту російського газу в Китаї.

Про це повідомили джерела Reuters.

Зазначається, що інвестиції планувалися на рівні півмільярда доларів.

Видання пише, що незважаючи на те, що Пекін неодноразово заявляв про незгоду з санкціями, наполягаючи на тому, що він підтримуватиме нормальний економічний і торговельний оборот з Росією, за лаштунками уряд вимагає від компаній обережності з інвестиціями в РФ.

"З моменту вторгнення Росії три китайські державні енергетичні гіганти оцінюють вплив санкцій на свої багатомільярдні доларові інвестиції в Росії", - передає видання повідомлення своїх джерел.