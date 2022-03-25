Російських інвесторів відрізають від виплат за іноземними бондами та акціями

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Вже дві клірингові системи заблокували рахунки Національного розрахункового депозитарію РФ, що на практиці означає, що російські інвестори не зможуть отримати виплати за іноземним боргом.

Про це повідомляє російський Forbes, Нацдепозитарій РФ.

Другою про блокування рахунку російського Нацдепозитарію повідомив іноземний депозитарій Clearstream Banking. Рішення про відновлення операцій за рахунком ухвалюватиметься після розгляду документів та відомостей щодо депозитарію компетентними органами Люксембургу.

Таким чином, операції в Clearstream не виконуються у зв'язку з блокуванням рахунку, так само як і проведення виплат. Раніше було припинено операції з цінними паперами у системі Euroclear до отримання компанією роз'яснень від регуляторів.

Розрахунки з цінними паперами Euroclear також заблокував, відтак проведення виплат доходів, що надходять на рахунок НРД до Euroclear, не відбувається. Euroclear обмежив операції за рахунком НРД ще 18 березня у зв'язку з санкціями Євросоюзу проти Росії у відповідь на розв’язання війни проти України.

Призупинення роботи Clearstream і Euroclear означає, що російські інвестори з єврооблігаціями та іноземними акціями не зможуть отримувати платежі за тілом боргу, купонами і дивідендами, що йдуть через ці системи.