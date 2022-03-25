Україна за добу отримала рекордний обсяг гумдопомоги

За минулу добу, 24 березня, Україна отримала рекордний обсяг гуманітарної допомоги - понад 10 тисяч тонн.

Про це повідомляє Держмитслужба.

"Завдяки підтримці країн-партнерів, волонтерів, громадських організацій українці кожного дня отримують тисячі тонн найнеобхіднішого. Захисникам направляються лікарські засоби, товари військового призначення, генератори, дизельне пальне, транспортні засоби тощо.

Загальний обсяг ввезеної та оформленої митниками протягом 24 березня допомоги – майже 10,3 тис тонн, у тому числі 274 транспортних засоби та 3, 5 тис тонн дизельного пального", - йдетьс у повідомленні.

За весь час повномасштабного вторгнення окупантів на територію України оформлено вже 138 тис тонн гуманітарної допомоги та понад 3000 транспортних засобів.

У митниці нагадали, що уряд ухвалив ряд спрощень, аби процедура митного оформлення гуманітарної допомоги була максимально швидкою та ефективною. Відтак допомога, яка прямує з-за кордону у найкоротші терміни потрапляє до військових, внутрішньо переміщених осіб та інших громадян, які цього потребують.

Економічна правда