Всі розділи
Укр / Рус

20% компаній в Росії скоротили або відправили у простій співробітників

П'ятниця, 25 березня 2022, 14:19

Кожна п'ята російська компанія скоротила або відправила до простою співробітників на тлі кризи, яка почалася в лютому 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це з посиланням на результати опитування "Актіон Бухгалтерія" пише Forbes.

Близько 11% з них звільнили або відправили до простою менш ніж 10% штату, 6,3% компаній – від 10% до 30% своїх працівників, 2,8% – від 50% до 100% штату.

Понад третина респондентів (37,5%) повідомили, що протягом останнього місяця втрачають виторг і клієнтів, 19% – втрачають постачальників.

У 31,2% опитаних компаній виторг із кінця лютого впав незначно – не більше ніж на 10–25% від показників попередніх місяців. Близько 29% констатували зниження виторгу на 25–50%. У 13,7% компаній виторг упав більш ніж на 50%, а 3,5% опитаних заявили, що зовсім призупинили роботу.

Щоб зберегти бізнес, 17,5% компаній вимушено скорочують витрати, 6,7% змінюють логістику.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Росія компанії бізнес працевлаштування робота
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Маршаллові Острови вивчають можливість виключення російських яхт зі свого реєстру 25 березня 2022, 13:54
Російський олігарх Авен: Зруйновано все, що ми будували 30 років 25 березня 2022, 13:30
Літаки "Ан" у Росії можуть зламатися через 5 місяців 25 березня 2022, 13:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті