20% компаній в Росії скоротили або відправили у простій співробітників

Кожна п'ята російська компанія скоротила або відправила до простою співробітників на тлі кризи, яка почалася в лютому 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це з посиланням на результати опитування "Актіон Бухгалтерія" пише Forbes.

Близько 11% з них звільнили або відправили до простою менш ніж 10% штату, 6,3% компаній – від 10% до 30% своїх працівників, 2,8% – від 50% до 100% штату.

Понад третина респондентів (37,5%) повідомили, що протягом останнього місяця втрачають виторг і клієнтів, 19% – втрачають постачальників.

У 31,2% опитаних компаній виторг із кінця лютого впав незначно – не більше ніж на 10–25% від показників попередніх місяців. Близько 29% констатували зниження виторгу на 25–50%. У 13,7% компаній виторг упав більш ніж на 50%, а 3,5% опитаних заявили, що зовсім призупинили роботу.

Щоб зберегти бізнес, 17,5% компаній вимушено скорочують витрати, 6,7% змінюють логістику.