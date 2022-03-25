Літаки "Ан" у Росії можуть зламатися через 5 місяців

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Російські авіакомпанії, що експлуатують регіональні літаки Ан-24 та Ан-26, поскаржилися владі на проблеми з ремонтом турбогвинтових двигунів через закриття Ростовського заводу цивільної авіації №412.

Про це повідомляє РБК.

"Це означає, що всі повітряні судна типу Ан-24 і Ан-26, що є в авіакомпаніях Росії, максимум через п'ять-шість місяців зупиняться", – попередив гендиректор авіакомпанії "ІрАеро" Юрій Лапін у листі до влади.

Ростовський завод припинить ремонтувати мотори для Ан-24 та Ан-26 31 березня, сказало джерело на підприємстві. За його словами, ця інформація доведена до всіх авіакомпаній, що літають на Ан-24 та Ан-26.

Кожен Ан-24/26 оснащений двома турбогвинтовими двигунами АІ-24 українського виробництва. Ростовський завод щорічно ремонтував близько 60 двигунів, повідомив співрозмовник видання.

Закриття виробництва він пояснює рішенням власника, групи "Агроком" Івана Саввіді, та припиненням роботи у 2017 році старого цивільного аеропорту у Ростові, через що завод припинив приймати літаки для ремонту.

Літаки Ан-24/26, розраховані на перевезення вантажів та пасажирів (до 52 осіб), вироблялися до середини 1980-х років.

"Незважаючи на значний вік цих літаків, вони зберігаються в експлуатації в регіонах, на мережі з ґрунтовими злітно-посадковими смугами та в районах з низьким рівнем платоспроможного попиту на авіаперевезення", – зазначив Нерадько на розширеній колегії Росавіації.

За його словами, їхня заміна на більш сучасні літаки неефективна чи неможлива.

У Росії використовуються 100 літаків Ан-24/26, з них 87 експлуатують 12 комерційних авіакомпаній із десяти регіонів. Серед них Якутія, Комі, Камчатка, Чукотка, Магаданська та Іркутська області, Хабаровський край та ін.

У регіонах, де літають ці літаки, немає ні залізниць, ні звичайних асфальтованих доріг.

Непряме підтвердження незамінності цих літаків — продовження термінів їхньої служби з 50 до 60 років (для Ан-24) та з 40 до 50 років (для Ан-26), причому обговорюється подальше продовження, зазначив виконавчий директор галузевого агентства "Авіапорт" Олег Пантелєєв.