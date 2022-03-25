Всі розділи
Укр / Рус

Україна закликає ЄС обірвати транспортне сполучення з РФ та Білоруссю

П'ятниця, 25 березня 2022, 11:37 - Дана Гордійчук

Міністерство інфраструктури направили офіційне звернення до Європейської комісії з закликом повністю заблокувати транспортне сполучення з Росією та Білоруссю.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Відомство пояснює, що, попри запроваджені санкції, російський бізнес знаходить обхідні шляхи та продовжує здійснювати операції в інших країнах. Це означає, що накладені обмеження не досягають своєї мети. 

Відтак Мінінфраструктури пропонує ЄС повністю заблокувати наземне та морське транспортне сполучення з Росією та Білоруссю, заблокувати можливість перевезення вантажів і людей до цих країн через територію Євросоюзу і через його кордони, а також заборонити надання митних послуг щодо товарів, що доставляються в ці країни.

"Зокрема, вказані заходи необхідні для зупинки постачання до країни-агресора товарів подвійного призначення, що можуть використовуватися для військових потреб", – пише відомство. 

Нагадуємо:

Міністерство інфраструктури просить Євросоюз ухвалити два системні рішення, які заблокують торгівлю з Росією.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

транспорт інфраструктура ЄС РФ санкції
powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Лукашенка кажуть, що в Україні застрягли 280 білоруських фур 14 березня 2022, 14:14
Потрібні водії: "Сільпо" шукає людей для перевезення продуктів 7 березня 2022, 17:03
FlixBus зробив квитки з польських Перемишля і Жешува безкоштовними для українців 28 лютого 2022, 18:29
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті