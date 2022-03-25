Україна закликає ЄС обірвати транспортне сполучення з РФ та Білоруссю

Міністерство інфраструктури направили офіційне звернення до Європейської комісії з закликом повністю заблокувати транспортне сполучення з Росією та Білоруссю.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Відомство пояснює, що, попри запроваджені санкції, російський бізнес знаходить обхідні шляхи та продовжує здійснювати операції в інших країнах. Це означає, що накладені обмеження не досягають своєї мети.

Відтак Мінінфраструктури пропонує ЄС повністю заблокувати наземне та морське транспортне сполучення з Росією та Білоруссю, заблокувати можливість перевезення вантажів і людей до цих країн через територію Євросоюзу і через його кордони, а також заборонити надання митних послуг щодо товарів, що доставляються в ці країни.

"Зокрема, вказані заходи необхідні для зупинки постачання до країни-агресора товарів подвійного призначення, що можуть використовуватися для військових потреб", – пише відомство.

Нагадуємо:

Міністерство інфраструктури просить Євросоюз ухвалити два системні рішення, які заблокують торгівлю з Росією.