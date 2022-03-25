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У РФ виробники продуктів просять дозволити логотипи Facebook й Instagram на упаковці

П'ятниця, 25 березня 2022, 09:37

У РФ виробники продуктів просять Генпрокуратуру підтвердити їхнє право на використання логотипів Facebook та Instagram на упаковці після визнання їх материнської компанії Meta екстремістською організацією.

Про це пише "Комерсант" з посиланням на лист "Руспродсоюзу".

Так, "Руспродсоюз" (включає "Містраль Трейдинг", "Руссоль", "Димов", "Макфу", "Май" та ін.) просить Генпрокуратуру підтвердити, що виробники продуктів мають право використовувати упаковку з логотипами та посиланнями на Facebook та Instagram.

Як зазначається у листі, до "Руспродсоюзу" почали надходити звернення від постачальників та торгових мереж у зв'язку з наявністю на упаковці логотипів офіційних груп у цих соціальних мережах або посилань на ці групи.

Необхідність заміни упаковки призведе до зупинення підприємств та виведення товарів з обігу, попереджають в асоціації.

Крім того, йдеться у зверненні, з початку цього року ціни на упаковку з полімерів та картону зросли на 65–95%, і є складнощі із закупівлею імпортного пакування.

"Заклеювання логотипів також може призвести до перебоїв з відвантаженнями та потребуватиме додаткових трудових та фінансових витрат, що в поточних умовах неприпустимо", - зазначає "Руспродсоюз".

"Ніхто з учасників товаропровідного ланцюжка не розуміє, чи є порушенням закону друк логотипів соціальних мереж, що входять до Meta, на упаковці товару. Якщо це так, товари слід вилучати з обігу, що з огляду на високий споживчий попит зараз неможливо",— констатує співрозмовник видання.

Економічна правда

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