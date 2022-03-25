Moody's відкличе рейтинги російських компаній
Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service має намір відкликати рейтинги всіх російських організацій та їхніх підрозділів.
Про це йдеться у повідомленні Moody's Corp.
На початку березня компанія оголосила про зупинення комерційної діяльності в Росії.
Два інші великі міжнародні рейтингові агентства Fitch Ratings і S&P Global Ratings також цього тижня оголосили про плани відкликання всіх рейтингів у РФ відповідно до санкцій, запроваджених Європейським союзом проти РФ.
У рамках четвертого пакету санкцій, ухваленого країнами ЄС 15 березня 2022 року, європейським агентствам забороняється рейтингувати РФ та російські компанії, а також надавати рейтингові послуги російським клієнтам.
Економічна правда
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