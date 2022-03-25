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Moody's відкличе рейтинги російських компаній

П'ятниця, 25 березня 2022, 08:33

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service має намір відкликати рейтинги всіх російських організацій та їхніх підрозділів.

Про це йдеться у повідомленні Moody's Corp.

На початку березня компанія оголосила про зупинення комерційної діяльності в Росії.

Два інші великі міжнародні рейтингові агентства Fitch Ratings і S&P Global Ratings також цього тижня оголосили про плани відкликання всіх рейтингів у РФ відповідно до санкцій, запроваджених Європейським союзом проти РФ.

У рамках четвертого пакету санкцій, ухваленого країнами ЄС 15 березня 2022 року, європейським агентствам забороняється рейтингувати РФ та російські компанії, а також надавати рейтингові послуги російським клієнтам.

Економічна правда

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