В Україні продовжують працювати 67% відділень банків

В Україні під час воєнного стану продовжують працювати 67% із наявних відділень банків.

Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, його слова передає Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні працює в Україні понад 2/3 відділень, які працювали до війни в системно-утворюючих банках. Не спостерігається жодних проблем у роботі відділень у Західній та Центральній Україні", – сказав він.

Водночас, за його словами, існують великі проблеми із роботою відділень у Чернігові, Києві, Харкові та Херсоні, однак він зазначив, що навіть у цих регіонах, незважаючи на все, є банки, які забезпечують роботу своїх відділень.