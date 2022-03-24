Зеленський закликав G7 відключити РФ від GPS та повністю заблокувати Центробанк Росії

Президент Володимир Зеленський закликав країни Великої Сімки відключити Росію від сервісів GPS та повністю заблокувати фінансову систему РФ.

Про це він заявив у своєму зверненні на саміті Великої сімки у четвер.

"Потрібно повне ембарго на торгівлю з Росією, потрібно позбавити Росію можливості використовувати GPS на війні. Це дуже важливо. Щоб ця система не допомагала російським ракетам і бомбам знищувати мирні міста", – заявив Зеленський.

Він наголосив, що російські банки та Центробанк Росії, повинні отримати повне блокування від глобальної фінансової системи.

"Воєнні злочинці мають залишитися взагалі без грошей, а їхні заморожені активи повинні перетворитися, зокрема, на репарації для відбудови України", – продовжив президент.

Зеленський резюмував, що "краще наразі надати Україні підтримку зброєю, яка їй справді потрібна, ніж потім шукати зброю ще й для інших країн".