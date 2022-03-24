На виплати переселенцям знадобиться близько 5 мільярдів щомісяця

Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що за розрахунками на виплати біженцям потрібно 5 мільярдів щомісяця.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

Лазебна додала, що надалі ці цифри можуть суттєво змінюватися.

"Зокрема, це програма щомісячної допомоги на проживання, в рамках якої ми виплачуватимемо людям по 2000 та 3000 гривень. Зараз ми очікуємо, що за наданням допомоги на проживання звернуться близько 2 мільйонів людей, які були змушені залишити свої будинки через активні бойові дії", - сказала міністр.

Нагадуємо:

Кабінет Міністрів виділив Міністерству соціальної політики 10 млрд грн на відповідну програму.