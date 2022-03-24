На Вінниччині вилучили 21 вагон російських міндобрив – передали на націоналізацію

фото: БЕБ

На Вінниччині вилучили 21 вагон російських мінеральних добрив вартістю близько 24 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

"У Вінницькій області встановлено 386 суб’єктів господарської діяльності, бенефіціарами яких є фізичні або юридичні особи російської федерації та республіки білорусь.

Саме до їхньої діяльності нині прикута увага співробітників БЕБ, які залучені до складу робочої групи на території Вінницької області. Зокрема, на виконання доручень керівництва БЕБ, проводиться комплекс аналітичних та пошукових заходів для встановлення, відпрацювання та сприяння націоналізації російського майна, що знаходиться на території області", - йдеться у повідомленні.

Наразі встановлено, що на декількох залізничних станціях області перебуває 21 вагон з мінеральними добривами, які належать підприємствам РФ.

Загальна вага тимчасово затриманих товарно-матеріальних цінностей - понад 1400 т. Орієнтовна вартість міндобрив становить близько 24 млн грн.

Також виявили 6 вагонів з моторним мастилом, яке належить підприємствам з РФ. Загальна вага мастила становить майже 300 тонн, здійснюється оцінка ТМЦ.

"Відповідні матеріали співробітники БЕБ вже передали до Вінницької військово-цивільні адміністрації для проведення подальшої процедури націоналізації.

Заходи щодо виявлення та аналізу майна підприємств, власниками якого є Російська Федерація, з метою його подальшої націоналізації, тривають", - додали в БЕБ.

Економічна правда