ПриватБанк отримав системи супутникового інтернету StarLink
Державний ПриватБанк отримав системи супутникового інтернету StarLink для безперервної роботи - обладнання вже в Україні та в процесі налаштування.
Про це повідомляє пресслужба банку.
"ПриватБанк використовує всі можливості для того, щоб уникнути можливих ризиків та забезпечити безперервну роботу за будь-яких обставин. Завдяки Ілону Маску та Шерон Іскі, голові наглядової ради ПриватБанку, ми отримали системи StarLink. Обладнання вже в Україні та в процесі налаштування", - заявили у банку.
Всі важливі ресурси, необхідні для безперервної діяльності банку та забезпечення його унікальної архітектури обслуговування, вже розподілені між різними регіонами Україні.
"Це нові кроки для забезпечення безпеки фінансової системи України", - йдеться у повідомленні.
Економічна правда
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