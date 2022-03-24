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ПриватБанк отримав системи супутникового інтернету StarLink

Четвер, 24 березня 2022, 12:17

Державний ПриватБанк отримав системи супутникового інтернету StarLink для безперервної роботи - обладнання вже в Україні та в процесі налаштування.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"ПриватБанк використовує всі можливості для того, щоб уникнути можливих ризиків та забезпечити безперервну роботу за будь-яких обставин. Завдяки Ілону Маску та Шерон Іскі, голові наглядової ради ПриватБанку, ми отримали системи StarLink. Обладнання вже в Україні та в процесі налаштування", - заявили у банку.

Всі важливі ресурси, необхідні для безперервної діяльності банку та забезпечення його унікальної архітектури обслуговування, вже розподілені між різними регіонами Україні.

"Це нові кроки для забезпечення безпеки фінансової системи України", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда

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