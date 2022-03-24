Імпорт алкоголю в РФ через девальвацію рубля скоротиться на 40%

Девальвація рубля та логістичні проблеми може призвести до падіння імпорту алкоголю в РФ на 20-40% у річному вимірі.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на учасників ринку.

Зокрема, таку оцінку наводить директор із розвитку алкогольної компанії Ladoga Дмитро Ісаченков. За його словами, це можна порівняти з наслідками 2014 року.

Складнощі з імпортом алкогольних напоїв у РФ почалися ще до вторгнення РФ в Україну, коли на початку 2022 року через накопичення вантажів на латвійсько-російському кордоні зросли терміни доставки та тарифи.

"Наприкінці лютого - на початку березня після падіння курсу рубля імпортери призупиняли продажі на кілька днів. Внаслідок цього ціни на імпортний алкоголь у постачальників зросли в діапазоні від 15% до 100%", - йдеться у повідомленні

Водночас низка глобальних компаній, включаючи Pernod Ricard (бренди Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat) та Diageo (Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), призупинили постачання до РФ.

А США в рамках санкцій проти РФ ввели заборону на постачання алкоголю в РФ, а влада ЄС заборонила постачання спиртного дорожче €300 за одиницю товару.

Виконавчий директор виноторгової компанії Fort Олександр Ліпілін заявив, що імпорт закономірно знизився через відмову низки виробників із Франції та Італії постачати продукцію, складнощів з логістикою та платежами.

Компанія шукає нових виробників із Чилі, Аргентини, ПАР, Вірменії.

Економічна правда