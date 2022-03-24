"Нафтогаз" уклав перший договір із ТЕЦ на постачання газу по 7 гривень

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"Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" уклала договір на постачання газу з "Миколаївською ТЕЦ" у рамках механізму покладання спеціальних зобов'язань.

Про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України".

Відповідно до постанови уряду, для ТЕС та ТЕЦ, які використовують вугілля як основний вид палива, постачання природного газу в рамках ПСО здійснюється лише за відсутності внаслідок воєнних дій можливості постачання вугільної продукції в обсягах, необхідних для гарантування безпеки постачання електричної та/або теплової енергії.

У рамках ПСО визначені Міненерго ТЕЦ і ТЕС до 30 квітня включно отримуватимуть газ за ціною 7,08 тис. грн/тис. куб м (з ПДВ за 1 тис. куб. м).

"Продовжується підготовка документів з "Херсонською ТЕЦ", "Сумитеплоенерго", "Фірмою "ТЕХНОВА", "Київтеплоенерго", "Харківською ТЕЦ-5", що також визначені Міненерго для отримання газу від "Нафтогаз Трейдингу" у режимі ПСО", – йдеться в повідомленні НАК.

"Нафтогаз" повідомив, що споживання газу минулої доби скоротилося на 6% - до 74 млн куб. м, причиною чого в компанії називають потепління.

Економічна правда