"Роскосмос" тепер теж укладатиме міжнародні контракти в рублях

В Росії вирішили укладати міжнародні контракти компанії "Роскосмос" у рублях.

Про це заявив голова російської держкорпорації Дмітрій Рогозін, повідомляє російський Коммерсантъ.

За його словами, після доручення президента РФ Владіміра Путіна отримувати плату від країн ЄС та США за газ лише у рублях, "Роскосмос" вирішив теж запровадити нововведення.

"Ми тепер теж усі зовнішні наші контракти укладатимемо в рублях за такою ж схемою, як працюватимуть наші видобувні вуглеводні компанії", – заявив Рогозін в етері одного з кремлівських ЗМІ.

Нагадуємо:

В РФ вирішили перевести оплати за постачання російського газу на експорт у "недружні країни" на російські рублі.

Ціни на газові ф’ючерси з поставкою у квітні злетіли на 18,9% після того, як стало відомо про плани РФ перевести оплату за газ для "недружніх країн" у російські рублі.