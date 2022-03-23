"Запоріжсталь" розглядає можливість запуску частини виробництва

На Запорізькому металургійному комбінаті "Запоріжсталь" розглядають план часткового запуску виробничих потужностей.

Про це повідомив генеральний директор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Наразі підприємство знаходиться в режимі гарячої консервації основного обладнання. Ми зупинили основні виробничі потужності таким чином, що немає жодних загроз для відновлення виробництва. На промисловому майданчику працюють фахівці, які підтримують виробничі агрегати в режимі консервації.

Ми продовжуємо відвантажувати продукцію, що знаходиться на наших складах, і зараз розглядаємо можливість часткового запуску цеху холодної прокатки для того, щоб відновити виробництво та відвантаження холоднокатаних рулонів європейському споживачеві", – сказав Мироненко.

За його словами, рішенню про часткове відновлення роботи сприяє контрольована військова ситуація у Запоріжжі.

Крім того, на підприємстві переконані: працююча економіка тільки наближає перемогу України, і зараз кожне підприємство, кожен бізнес має докладати зусиль для повернення до робочого ритму.

Поки що виробничники розробляють дорожню карту точкового запуску в роботу окремих виробничих потужностей.

"Запоріжсталь" – одне із найбільших промислових підприємств України. Спеціалізація комбінату – високоякісний сталевий г/к рулон, г/к лист, холоднокатаний лист, х/к рулон із вуглецевих та низьколегованих сталей, а також сталева стрічка, чорна жерсть, гнутий профіль.

Основними споживачами продукції є виробники зварювальних труб, підприємства автомобільного, транспортного, сільськогосподарського машинобудування, виробники виробів побутової техніки.

"Запоріжсталь" належить до групи "Метінвест", основними акціонерами якої є "Систем Кепітал Менеджмент" Ріната Ахметова та "Смарт-холдинг" Вадима Новинського.