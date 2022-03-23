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Голова Центробанку РФ подавала у відставку, але Путін не відпустив

Середа, 23 березня 2022, 17:59 - Дана Гордійчук

Очільниця Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна після вторгнення Росії в Україну подала у відставку з посади, проте президент РФ Владімір Путін не дозволив їй піти.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на чотирьох поінформованих співрозмовників.

Після цього Путін подав її кандидатуру на новий п’ятирічний термін головування у ЦБ РФ.

Набіулліна очолює російський регулятор вже 9 років, і в свій вимушений наступний термін залишиться головувати у зруйнованій санкціями російській економіці після вторгнення країни в Україну.

Співрозмовники агентства розповіли, що відставка зараз буде розцінена як зрада з боку Путіна, з яким вона тісно співпрацювала майже два десятиліття.

Набіулліна не коментувала публічно своє повторне призначення і не відповіла на запит Bloomberg щодо коментаря. Пресслужба ЦБ та Кремля також не відповіли на запити про коментар. 

Нагадуємо:

Наразі лише один топчиновник Росії пішов у відставку та залишив країну – Анатолій Чубаіс, що був спеціальним представником президента РФ з питань міжнародних зв’язків та сталого розвитку. Експосадовець був близьким соратником Путіна, з 90-х курував напрямок приватизації в Росії і відтоді очолював низку російських держкомпаній.



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