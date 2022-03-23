Ринок реклами в РФ може скоротитися на 50% і більше

З урахуванням заяв американських та європейських компаній про повний або частковий вихід з російського ринку він може втратити 50% і більше у виручці рік до року.

Такий прогноз представив російський рекламний холдинг NMI Group, повідомляє Комерсант.

Топ-6 екс-міжнародних рекламних груп скоротяться у ще більшому обсязі, оскільки здебільшого вони співпрацюють із західними компаніями."Швидше за все, цей показник становитиме 60-90% рік до року. Залежно від клієнтського портфеля", - заявила гендиректор NMI Group Юлія Орлова.

Нагадуємо:

Раніше всі найбільші комунікаційні групи заявили про вихід зі своїх російських бізнесів. Це зробили американська Omnicom Group, міжнародна група зі штаб-квартирою в Токіо Dentsu, французька комунікаційна група Publicis Groupe, рекламний холдинг WPP, IPG Creative та Havas.