Японський виробник шин Yokohama припиняє виробництво на заводі в РФ
Японський виробник шин Yokohama Rubber Co припиняє виробництво на своєму заводі у Липецьку, РФ.
Про це пише профільне видання Tire Business з посиланням на заяву компанії.
Зазначається, що Yokohama припиняє виробництво у Липецьку на заводі, яким управляє її російська дочірня компанія.
У короткій заяві для Tire Business Yokohama заявила, що "щиро сподівається, що ситуація в РФ та Україні буде вирішена якомога швидше, а мир і безпека всіх людей будуть забезпечені".
"Нашим найбільшим пріоритетом є виконання наших обов’язків перед усіма зацікавленими сторонами, включаючи співробітників групи та їх сімей, клієнтів, агентів та ділових партнерів, і ми приділяємо пильну увагу ситуації, що розвивається", - додали в компанії.
Компанія "продовжить збирати інформацію та вживати відповідних заходів у разі потреби".
За даними Yokohoma, потужність заводу в Дипецьку становить 1,6 мільйона шин на рік, що в 2,3 рази більше, ніж потужності заводу на момент початку роботи в 2012 році.
Yokohama Rubber на офіційному сайті також повідомила про підтримку гуманітарних зусиль для України.
"Усі ми в Yokohama Rubber хотіли б висловити глибоке співчуття людям в Україні та прилеглих країнах, які постраждали безпосередньо", - йдеться у повідомленні.
Компанія та її фонд виділить загалом 50 млн єн на підтримку українських біженців.
Внесок компанії складе 49 мільйонів єн, а фонду співробітників Magokoro Fund - 1 млн єн. Пожертвування будуть здійснюватися через Японське товариство Червоного Хреста та представництво ЮНЕСКО в Японії.
Економічна правда
"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua