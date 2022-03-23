Всі розділи
Укр / Рус

Японський виробник шин Yokohama припиняє виробництво на заводі в РФ

Середа, 23 березня 2022, 14:38

Японський виробник шин Yokohama Rubber Co припиняє виробництво на своєму заводі у Липецьку, РФ.

Про це пише профільне видання Tire Business з посиланням на заяву компанії.

Зазначається, що Yokohama припиняє виробництво у Липецьку на заводі, яким управляє її російська дочірня компанія.

У короткій заяві для Tire Business Yokohama заявила, що "щиро сподівається, що ситуація в РФ та Україні буде вирішена якомога швидше, а мир і безпека всіх людей будуть забезпечені".

"Нашим найбільшим пріоритетом є виконання наших обов’язків перед усіма зацікавленими сторонами, включаючи співробітників групи та їх сімей, клієнтів, агентів та ділових партнерів, і ми приділяємо пильну увагу ситуації, що розвивається", - додали в компанії.

Компанія "продовжить збирати інформацію та вживати відповідних заходів у разі потреби".

За даними Yokohoma, потужність заводу в Дипецьку становить 1,6 мільйона шин на рік, що в 2,3 рази більше, ніж потужності заводу на момент початку роботи в 2012 році.

Yokohama Rubber на офіційному сайті також повідомила про підтримку гуманітарних зусиль для України.

"Усі ми в Yokohama Rubber хотіли б висловити глибоке співчуття людям в Україні та прилеглих країнах, які постраждали безпосередньо", - йдеться у повідомленні.

Компанія та її фонд виділить загалом 50 млн єн на підтримку українських біженців.

Внесок компанії складе 49 мільйонів єн, а фонду співробітників Magokoro Fund - 1 млн єн. Пожертвування будуть здійснюватися через Японське товариство Червоного Хреста та представництво ЮНЕСКО в Японії.

Економічна правда

"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Японія компанії Росія

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський закликав Японію до повного ембарго проти РФ 23 березня 2022, 12:53
Японський телеком-гігант NEC призупинив продажі та інвестиції в РФ 22 березня 2022, 09:16
Найбільший у світі виробник скла призупиняє інвестиції в РФ 18 березня 2022, 12:38
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті