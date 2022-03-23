Японський виробник шин Yokohama припиняє виробництво на заводі в РФ

Японський виробник шин Yokohama Rubber Co припиняє виробництво на своєму заводі у Липецьку, РФ.

Про це пише профільне видання Tire Business з посиланням на заяву компанії.

Зазначається, що Yokohama припиняє виробництво у Липецьку на заводі, яким управляє її російська дочірня компанія.

У короткій заяві для Tire Business Yokohama заявила, що "щиро сподівається, що ситуація в РФ та Україні буде вирішена якомога швидше, а мир і безпека всіх людей будуть забезпечені".

"Нашим найбільшим пріоритетом є виконання наших обов’язків перед усіма зацікавленими сторонами, включаючи співробітників групи та їх сімей, клієнтів, агентів та ділових партнерів, і ми приділяємо пильну увагу ситуації, що розвивається", - додали в компанії.

Компанія "продовжить збирати інформацію та вживати відповідних заходів у разі потреби".

За даними Yokohoma, потужність заводу в Дипецьку становить 1,6 мільйона шин на рік, що в 2,3 рази більше, ніж потужності заводу на момент початку роботи в 2012 році.

Yokohama Rubber на офіційному сайті також повідомила про підтримку гуманітарних зусиль для України.

"Усі ми в Yokohama Rubber хотіли б висловити глибоке співчуття людям в Україні та прилеглих країнах, які постраждали безпосередньо", - йдеться у повідомленні.

Компанія та її фонд виділить загалом 50 млн єн на підтримку українських біженців.

Внесок компанії складе 49 мільйонів єн, а фонду співробітників Magokoro Fund - 1 млн єн. Пожертвування будуть здійснюватися через Японське товариство Червоного Хреста та представництво ЮНЕСКО в Японії.

Економічна правда