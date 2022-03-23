У період воєнного стану: водіям легкових авто дозволили керувати вантажівками
Кабінет міністрів дозволив у період воєнного стану водіям, які мають права тільки на легкові автомобілі, керувати вантажівками.
Про це йдеться у постанові уряду №348 від 22 березня.
"Установити, що у період воєнного стану до керування транспортними засобами категорії С, С1 на території України допускаються особи, які мають посвідчення водія категорії В", - йдеться у постанові.
Постановою внесли зміну до постанови уряду №184 від 3 березня 2022 року "Деякі питання допуску водіїв до керування транспортними засобами".
Таке рішення ухвалили на тлі дефіциту водіїв вантажівок після вторгнення РФ в Україну - зокрема, "Сільпо" шукає водіїв з посвідченнями категорії C і вище.
Категорія B - автомобілі, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3 500 кілограмів, а кількість сидячих місць, крім сидіння водія, - восьми.
Водночас права категорії С призначені для перевезення вантажів автомобілями, дозволена максимальна маса яких перевищує 7500 кілограмів, С1 - від 3500 до 7500 кілограмів.
Еокномічна правда
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