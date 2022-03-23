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Укр / Рус

Дружній для РФ В'єтнам призупиняє авіарейси

Середа, 23 березня 2022, 11:47 - Ілля Колдомасов

Авіакомпанія Vietnam Airlines з 25 березня припиняє польоти між Ханоєм та Москвою на невизначений термін.

Про це повідомляють РосЗМІ.

"Vietnam Airlines припиняють виконання рейсів за маршрутом Ханой-Москва до подальшого повідомлення через необхідність переглянути процедури та правила страхування літаків, що прямують до Росії", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

Vietnam Airlines нещодавно відновила перельоти до Москви наприкінці січня після дворічної перерви, пов'язаної з пандемією коронавірусу. У столицю Росії виконувався один рейс на тиждень.

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Економічна правда
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