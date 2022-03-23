Всі розділи
Укр / Рус

Виробник молочної продукції Fonterra виходить з російського бізнесу

Середа, 23 березня 2022, 10:05

Новозеландський виробник молочної продукції Fonterra закриє офіс в Москві та виходить з російського бізнесу.

Про це йдеться у заяві компанії.

Наприкінці лютого компанія призупинила поставки продукції в РФ.

"Нашим першим кроком після російського вторгнення в Україну було забезпечення безпеки команди в Росії, і нашим пріоритетом у цьому процесі залишається те, щоб наші люди чинили правильні речі.

Ми призупинили відвантаження продукції в Росію, поки оцінювали вплив економічних санкцій та обговорювали наші довгострокові плани з нашими клієнтами та партнером зі спільного підприємства", - заявив генеральний директор компанії Майлз Харрелл.

"Після ретельного розгляду впливу на наших співробітників і наших довгострокових планів щодо російського ринку ми зараз закриємо наш офіс у Москві, перерозподіливши персонал, де це можливо, і вийдемо з нашого спільного підприємства Unifood.

Fonterra експортує до Росії невелику кількість продукції, в першу чергу вершкове масло, що становить близько 1% нашого річного експорту", - додали в Fonterra.

"З огляду на нинішній високий попит на новозеландські молочні продукти, ми впевнені в нашій здатності перерозподілити цей продукт на інші ринки", - зазначив Херрелл.

Нова Зеландія експортувала масло в Росію більше 40 років. Fonterra увійшла до спільного підприємства Unifood у грудні 2018 року.

Економічна правда

"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

компанії молоко Росія

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Netflix видалив свій застосунок з App Store і Google Play в Росії 23 березня 2022, 09:22
Корпорації прикриваються товарами першої необхідності, аби далі торгувати в РФ: хто вони 23 березня 2022, 00:30
Відтік мізків та плагіат IKEA: підсумки на економічному фронті 22 березня 22 березня 2022, 23:32
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті