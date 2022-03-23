Netflix видалив свій застосунок з App Store і Google Play в Росії
Середа, 23 березня 2022, 09:22
Американський стрімінговий сервіс Netflix видалив свій застосунок з App Store і Google Play в Росії.
Про це повідомляє "Комерсант".
6 березня Netflix оголосив про зупинення діяльності в Росії. Окрім того, компанія зупинила роботу над російськими оригінальними проєктами. Це рішення було ухвалено через російську війну в Україні.
TechCrunch з посиланням на результати досліджень компанії Sensor Tower повідомив, що з 24 лютого з російського розділу App Store було видалено 6982 програми для iPhone та iPad.
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