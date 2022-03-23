Американський стрімінговий сервіс Netflix видалив свій застосунок з App Store і Google Play в Росії.

Про це повідомляє "Комерсант".

6 березня Netflix оголосив про зупинення діяльності в Росії. Окрім того, компанія зупинила роботу над російськими оригінальними проєктами. Це рішення було ухвалено через російську війну в Україні.

TechCrunch з посиланням на результати досліджень компанії Sensor Tower повідомив, що з 24 лютого з російського розділу App Store було видалено 6982 програми для iPhone та iPad.