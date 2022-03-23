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Sharp призупинила постачання до Росії

Середа, 23 березня 2022, 09:07

Японський виробник техніки Sharp призупинив постачання до Росії через війну в Україні.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Ми в Sharp Group глибоко стурбовані війною, що розвивається в Україні", – йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що з метою підтримки гуманітарної програми її підприємства робитимуть пожертвування благодійним організаціям, які беруть участь у допомозі українцям.

"Ми продовжуватимемо уважно стежити за ситуацією та вживати адекватних заходів відповідно до духу нашої Хартії корпоративної поведінки Sharp Group", – повідомили в компанії.

Раніше японська корпорація IHI вирішила призупинити виробництво на спільному підприємстві "Альфа автоматів техноложиз", що розташоване в Росії.

Як повідомлялося, МЗС РФ заявило, що Москва припиняє переговори з Токіо щодо мирного договору у зв'язку із запровадженням Японією односторонніх обмежень щодо Росії.

Економічна правда

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Sharp Росія

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