Sharp призупинила постачання до Росії

Японський виробник техніки Sharp призупинив постачання до Росії через війну в Україні.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Ми в Sharp Group глибоко стурбовані війною, що розвивається в Україні", – йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що з метою підтримки гуманітарної програми її підприємства робитимуть пожертвування благодійним організаціям, які беруть участь у допомозі українцям.

"Ми продовжуватимемо уважно стежити за ситуацією та вживати адекватних заходів відповідно до духу нашої Хартії корпоративної поведінки Sharp Group", – повідомили в компанії.

Раніше японська корпорація IHI вирішила призупинити виробництво на спільному підприємстві "Альфа автоматів техноложиз", що розташоване в Росії.

Як повідомлялося, МЗС РФ заявило, що Москва припиняє переговори з Токіо щодо мирного договору у зв'язку із запровадженням Японією односторонніх обмежень щодо Росії.

Економічна правда