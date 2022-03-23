Всі розділи
Укр / Рус

Crédit Agricole вирішила повністю піти з Росії

Середа, 23 березня 2022, 08:25
 
nordesteconomia

Французька банківська група Crédit Agricole повідомила про рішення повністю призупинити свою діяльність в Росії. Раніше група припинила тільки нове фінансування російських компаній і всю комерційну діяльність на території країни-терориста.

Про це йдеться у офіційній заяві Crédit Agricole.

"Група зв'язалася зі своїми міжнародними корпоративними клієнтами, щоб встановити умови припинення послуг, що надаються на місцевому рівні Crédit Agricole CIB, які набудуть чинності в найближчі тижні", – йдеться в повідомленні.

Crédit Agricole CIB у РФ налічує 170 співробітників, вона не займається роздрібними банківськими операціями і торік отримала чистий прибуток у розмірі 3,7 млн євро.

В Crédit Agricole висловилися про свою політику щодо України, яка відбиває російську військову агресію, висловивши "свою солідарність з першого дня конфлікту".

"Акція солідарності в першу чергу присвячена населенню України та її українським співробітникам, постраждалим від війни. Пріоритетом групи з початку війни було забезпечити безпеку і надати обладнання та фінансову підтримку 2400 українським співробітникам Crédit Agricole: вони все ще знаходяться на території, вони як і раніше мобілізовані для забезпечення продовження основної банківської діяльності", – йдеться в заяві.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

банк Франція Росія

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Росіяни знайшли спосіб обійти заборону на користування Visa і Mastercard 17 березня 2022, 09:23
Goldman Sachs повністю виходить з Росії – першим серед гігантів з Волл-стріт 10 березня 2022, 16:45
З росіян тепер братимуть комісію 12% при купівлі валюти 4 березня 2022, 10:09
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті