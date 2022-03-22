У Лисичанську окупанти обстріляли нафтопереробний завод "Роснєфті"

Окупанти з літака обстріляли нафтопереробний завод у Лисичанську, який належить російській компанії "Роснєфть".

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Ситуація стабільно важка. Обстріли на всій території, контрольованій Україною – від Кремінної до Попасної", – розповів він. Ворог наразі зосередив обстріли на Рубіжному, Серверодонецьку і Попасній, намагається зробити прорив між Кремінною та Рубіжним, а також у Попасній.

Внаслідок обстрілу російським окупантами Лисичанського НПЗ утворилася пожежа, яку наразі намагаються погасити працівників ДСНС.

Лисичанський НПЗ належить російській державній компанії "Роснєфть" через кіпрську Rosneft SH Investments Limited (контролює 95,21% акцій). Завод здатний щороку переробляти 16 млн тонн нафти.

Підприємство було збитковим до 2012 року, коли його вирішили зачинити "на ремонт". Відтоді роботу він так і не відновив.

Підприємство може незабаром потрапити у списки під націоналізацію російських активів Україною. Детальніше про це читайте у статті: Терористична держава має заплатити. Які активи РФ та росіян можна націоналізувати?