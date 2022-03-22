Окупанти знищили овочесховище та ковбасний цех під Києвом, втрати – 600 мільйонів

У Київській області російські окупанти знищили овочесховище та ковбасний цех. Збитки агропромислової компанії "Вегі тренд" становлять більше 600 мільйонів, про збитки компанія, яка займалась ковбасною промисловістю не уточнювалось.

Про це повідомив у Facebook співвласник даних компаній Евген Коломієць.

"Це ще один удар по забезпеченню потреб Київщини та всієї України у харчуванні", – зазначив він, додавши, що певні знищені продукти які мали піти на харчування бійців територіальної оборони Києва та Київської області.