Окупанти знищили овочесховище та ковбасний цех під Києвом, втрати – 600 мільйонів
Вівторок, 22 березня 2022, 21:42 -
У Київській області російські окупанти знищили овочесховище та ковбасний цех. Збитки агропромислової компанії "Вегі тренд" становлять більше 600 мільйонів, про збитки компанія, яка займалась ковбасною промисловістю не уточнювалось.
Про це повідомив у Facebook співвласник даних компаній Евген Коломієць.
"Це ще один удар по забезпеченню потреб Київщини та всієї України у харчуванні", – зазначив він, додавши, що певні знищені продукти які мали піти на харчування бійців територіальної оборони Києва та Київської області.
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